Хасанский район, Приморский край, 1 сентября, 2024, 23:06 — ИА Регнум. В Приморье орудует «этническая банда», которая силой отбирает выплаты у участников спецоперации. Один из пострадавших от беспредела преступников, доведённый до суицида, записал предсмертное обращение, где просит главу СК РФ Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. Пострадал не он один. Подробности жуткой истории опубликовал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

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Участнику СВО, записавшему видеообращение, 21 год, он вернулся из зоны боевых действий инвалидом — без руки.

Военнослужащий обращался к правоохранителям в Уссурийске, но те отказали ему в принятии заявления.

В дежурную часть отдела МВД по Хасанскому району в Приморье поступило заявление от 27-летнего местного жителя, который сообщал о пропаже брата и просил помочь в его розыске. Незадолго до исчезновения брат сообщил о своём намерении свести счёты с жизнью. Парня обнаружили без сознания и госпитализировали, рассказали в полиции. Начались проверки.

Как пояснил Александр Хинштейн, все попытки пострадавшего найти защиту в местных органах МВД и СК оказались безуспешны. И тогда ветеран решил покончить с жизнью, заявил депутат.

Хинштейн направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации и наказать не только вымогателей, но и сотрудников правоохранительных органов, «кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов».

Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, исполнение поручения поставили на контроль центрального аппарата ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть бывшего участника спецоперации Ахмеда Джабраилова, умершего в июле в отделе полиции в Махачкале, наступила из-за асфиксии. Экспертиза не нашла признаков алкогольного или наркотического опьянения Джабраилова.

Джабраилов скончался 9 июля в здании Советского РОВД. Его забрали в отделение из-за сообщений родителей о неадекватном поведении. После задержания мужчина сломал руку сотруднику полиции. Когда Джабраилову стало плохо, ему вызвали скорую, но приехавший врач уже констатировал смерть.

В июле в дагестанском селе во время спора из-за земельного участка один из мужчин открыл стрельбу, в результате погиб участник спецоперации. Также трое человек получили ранения. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело, стрелявшего взяли под арест.

Следственный комитет в Ставропольском крае возбудил уголовное дело в отношении таксиста, который обманом взял на имя участника специальной военной операции крупный кредит.