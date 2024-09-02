Владивосток, 2 сентября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Полицейские задержали в Приморье мужчину, подозреваемого в вымогательстве выплат у участника спецоперации. Об этом 2 сентября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметила Волк, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б. ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), а перед этим в полицию поступило заявление об оказании содействия в розыске родственника, сообщившего о желании свести счёты с жизнью.

«В результате организованных сотрудниками полиции и волонтёрами поисковых мероприятий разыскиваемый мужчина обнаружен в лесном массиве в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой помощи», — написала она в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МВД добавила, что ранее в видеообращении в соцсетях сообщил о вымогательстве денежных средств у российских военнослужащих.

Полиция задержала в Уссурийске ранее судимого местного жителя 2002 года рождения, подозреваемого в причастности к вымогательству. В ходе допроса он дал признательные показания, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Руководство краевого управления МВД даст оценку полноте мер по предупреждению и пресечению местной полицией противоправных действий в отношении граждан.

Как сообщало ИА Регнум, ранее участник спецоперации опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил, что потерял на фронте руку, а также сообщил о том, что у него вымогают деньги. Мужчина отметил, что обратился в полицию, однако там ему отказались помочь.

Боец СВО также попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. После этого председатель СК дал поручение подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В июле сотрудники полиции задержали в Приморском крае группу лиц, подозреваемых в вымогательстве денег, в том числе у участников спецоперации. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), по которой им грозит до семи лет лишения свободы.