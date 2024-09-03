Пекин, 3 сентября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн посетит Россию и Монголию 4–8 сентября, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Kremlin Pool/Russian Presential/Global Look Press

«По приглашению правительства России и правительства Монголии зампредседателя КНР Хань Чжэн посетит Россию и Монголию <…> примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке», — заявила дипломат.

Девятый Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся 3 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В этом году основная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что в этом году ожидается участие в ВЭФ 6 тыс. гостей из 76 стран. Самыми многочисленными будут делегации из Китая, Малайзии и Мьянмы.

Президент России Владимир Путин примет участие в работе ВЭФ 4–5 сентября.