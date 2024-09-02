Москва, 2 сентября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проведёт совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Александр Вильф

Отмечается, что 4–5 сентября Путин примет участие в работе ВЭФ, тема которого в этом году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

«Глава государства осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств, и проведёт совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении.

Кроме того, 4 сентября Путин проведёт переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. В тот же день состоится рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

5 сентября Путин вместе с Анваром Ибрагимом и Хань Чжэном примет участие в пленарном заседании ВЭФ.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин готовится к выступлению на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин 27 августа обратился к участникам ВЭФ. Российский лидер подчеркнул, что в рамках форума осуществляется прямое и неформальное общение между российскими и зарубежными предпринимателями, представителями государственных и общественных структур. Кроме того, Путин отметил, что мероприятие даёт возможность обсудить вопросы региональной повестки, а также разработать совместные проекты. Вместе с тем он указал на готовность Москвы к диалогу со всеми партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.