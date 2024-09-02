Москва, 2 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. С российской стороны в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) примут участие шесть вице-премьеров, генеральный прокурор, 11 министров, девять глав федеральных агентств, 23 главы региона. Об этом 2 сентября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

РИА Новости/Александр Кряжев

Он отметил, что президент России Владимир Путин будет во Владивостоке 4 и 5 сентября и примет участие в работе ВЭФ. Глава государства выступит на пленарном заседании и проведёт ряд международных встреч, в том числе с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

«Главным из мероприятий форума является пленарное заседание, которое пройдёт 5 сентября. Оно начинается в 15:00 (08:00 мск. — Прим. ИА Регнум)», — сказал Ушаков.

Он отметил, что в пленарном заседании, помимо Путина, будут участвовать Анвар Ибрагим и Хань Чжэн.

«В этом году ожидается участие в форуме 6 тыс. гостей из 76 стран. Своё участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний», — добавил помощник президента.

По его словам, самыми многочисленными на ВЭФ будут делегации Китая, Малайзии и Мьянмы.

Восточный экономический форум пройдёт с 3 по 6 сентября во Владивостоке. ВЭФ примет кампус Дальневосточного федерального университета.

Как передавало ИА Регнум, Путин 27 августа обратился к участникам ВЭФ. Российский лидер подчеркнул, что в рамках форума осуществляется прямое и неформальное общение между российскими и зарубежными предпринимателями, представителями государственных и общественных структур.

Кроме того, Путин отметил, что мероприятие даёт возможность обсудить вопросы региональной повестки, а также разработать совместные проекты. Вместе с тем он указал на готовность Москвы к диалогу со всеми партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.