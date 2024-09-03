Владивосток, 3 сентября, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Девятый Восточный экономический форум (ВЭФ) во вторник, 3 сентября, открылся на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Об этом сообщил официальный сайт форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

В этом году основная тема Восточного экономического форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

В первый день состоится второй международный форум «День сокола», посвящённый развитию центров реабилитации и современным методам восстановления природных популяций хищных птиц. В числе запланированных мероприятий также международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, приуроченная к 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и Вьетнамом, и церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока».

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям ВЭФ подчеркнул значительный вклад в развитие конструктивных экономических связей РФ с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который форум внёс за годы своей работы. Глава государства также указал на стремительный рост роли АТР в международных делах и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с заинтересованными партнёрами на азиатско-тихоокеанском пространстве и настроена на активное взаимодействие в целях построения более справедливой системы международных отношений.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в этом году ожидается участие в Восточном экономическом форуме 6 тыс. гостей из 76 стран. Самыми многочисленными на форуме будут делегации из Китая, Малайзии и Мьянмы. Также ВЭФ-2024 посетят руководители различных международных организаций. С российской стороны в ВЭФ примут участие шесть вице-премьеров, генеральный прокурор, 11 министров, девять глав федеральных агентств, 23 главы регионов.

Также ожидается, что президент России Владимир Путин примет участие в работе ВЭФ 4–5 сентября. На полях форума глава государства проведёт совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и встретится с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.