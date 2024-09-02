Москва, 2 сентября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. В группировки войск «Белгород» и «Курск» поставлены дополнительные комплексы разведки. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов. 35 вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки», — заявили в ведомстве.

Оперштаб Белгородской области направил 25 запросов, 17 из которых реализованы. Подразделения группировки получили дополнительные комплексы разведки. От оперштаба Брянской области новых запросов не поступало.

Отмечается, что всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 81 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия госграницы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил о создании в Вооружённых силах РФ группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» для защиты граждан и территорий от средств нападения. Между центральным аппаратом и командующими группировками войск в трёх регионах администрациями налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

28 августа Минобороны доложило, что дополнительные приборы разведки и наблюдения переданы российским военным по запросу оперштаба Курской области.