Пекин, 3 сентября, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика повысили уровень отношений до всестороннего стратегического сотрудничества и партнёрства. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 2 сентября, по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

В частности, стороны договорились содействовать сбалансированной торговле, обсудили увеличение двусторонних инвестиций и стремление к расширению сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Также КНР и ЮАР подписали ряд договоров о сотрудничестве, среди которых соглашения, касающиеся области инфраструктуры, сельского хозяйства и культурного наследия.

Также Пекин выразил готовность укреплять сотрудничество с Преторией на многостороннем международном уровне, в том числе в рамках механизма БРИКС, а также работать над достижением более практических результатов сотрудничества в рамках расширенного объединения БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция ещё несколько месяцев назад подала официальную заявку на вступление в БРИКС в связи с разочарованием из-за отсутствия прогресса на протяжении десятков лет в вопросе вступления Турции в Европейский союз. До этого сообщалось, что заявку на вступление в межгосударственное объединение подал Азербайджан, а премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим официально заявил о желании страны присоединиться к БРИКС.

В понедельник помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия пригласила на саммит БРИКС, который пройдёт в период с 22 по 24 октября в Казани, 36 иностранных лидеров. Он уточнил, что своё участие уже подтвердили 18 из них.

С 1 января текущего года в БРИКС председательствует Россия. С 2010 года в объединение входили РФ, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. С начала текущего года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.