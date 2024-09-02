Москва, 2 сентября, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский и защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий за грозненский «Ахмат» на правах аренды, вызваны в сборную России по футболу на сентябрьские матчи. Об этом сообщила пресс-служба сборной.

Михаил Терещенко/ТАСС Арсен Адамов и Антон Зиньковский

«Антон Зиньковский и Арсен Адамов вызваны в сборную России для подготовки к матчам с Вьетнамом и Таиландом», — говорится в Telegram-канале команды.

Как ранее сообщало ИА Регнум, защитники Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не будут участвовать в матчах с командами Вьетнама и Таиланда по медицинским причинам. В расположение национальной сборной был вызван 23-летний игрок махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев.

В сентябре сборная России проведёт товарищеский турнир с командами Таиланда и Вьетнама. Матч с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября.

19 августа был объявлен расширенный состав национальной российской команды на товарищеские матчи. Отмечалось, что полузащитники Александр Головини Арсен Захарян из-за травм будут вынуждены пропустить сборы.