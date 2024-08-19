Москва, 19 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Игроки сборной России в сентябре примут участие в товарищеском турнире с командами Таиланда и Вьетнама. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Александр Вильф/РИА Новости

Матчи состоятся во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

«5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом. 7 сентября соперником сборной России станет Таиланд. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени», — заявили в пресс-службе организации.

Там отметили, что сборная Таиланда находится на 101-й строчке в рейтинге ФИФА. Команда стала победителем двух последних чемпионатов АСЕАН. Вьетнамская команда была финалистом и полуфиналистом чемпионатов АСЕАН 2021 и 2019 годов. Она занимает 115-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Как передавало ИА Регнум, в июле посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов заявил о планах российской сборной провести в сентябре или октябре товарищеский матч с африканской национальной командой. По его словам, между футбольными союзами двух стран уже была достигнута соответствующая договорённость.

7 июня в Минске сборная России по футболу победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» завершилась со счётом 4:0.

Ранее стало известно, что сборная России поднялась с 35‑го на 33‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На счету российской команды 1506,58 балла.