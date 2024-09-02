Москва, 2 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Защитники Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не будут участвовать в сентябрьских матчах сборной России по футболу с командами Вьетнама и Таиланда по медицинским причинам. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

РИА Новости/ Александр Вильф Игорь Дивеев

«Игорь Дивеев из-за хронического дискомфорта не сможет помочь национальной сборной команде в сентябрьских матчах. <…> Александр Солдатенков прибыл в расположение сборной с мышечной травмой, полученной в матче за клуб накануне», — сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.

После проведения допосмотра спортсмена также решили направить в расположение клуба для прохождения полноценного лечения.

В расположение национальной сборной был вызван 23-летний игрок махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев. Тренерский штаб рассмотрит вопрос включения в итоговую заявку ещё одного-двух футболистов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа был объявлен расширенный состав национальной российской команды на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Отмечалось, что полузащитники Александр Головин и Арсен Захарян из-за травм вынуждены будут пропустить сборы.

В сентября сборная России проведёт товарищеский турнир с командами Таиланда и Вьетнама. Матч со сборной Вьетнама состоится 5 сентября, а встреча со сборной Таиланда — 7 сентября.