Кызыл, 2 сентября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. В России растёт интерес к изучению китайского языка. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин, приведя в пример членов своей семьи.

РИА Новости/ Кристина Кормилицына

«Члены моей семьи говорят тоже — маленькие — на китайском языке. Говорят свободно», — поделился российский лидер на открытом уроке «Разговор о важном» в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Глава государства объяснил, что рост интереса к китайскому языку обусловлен контактами между странами. По словам президента, бизнес развивается, много партнёров появляется между Россией и Китаем. В свою очередь в КНР растёт интерес к русскому языку.

При этом Путин заявил, что это не значит, что нужно забыть об английском языке. Российский лидер отметил, что английский язык многое дал человечеству с точки зрения объединения знания, людей в области культуры. У России нет враждебных языков и стран, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 сентября прибыл с рабочей поездкой в Тыву. Главу государства встретили в Кызыле. Тыва стала первым пунктом поездки российского лидера в рамках официального визита в Монголию. Путин также примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

На открытом уроке «Разговоры о важном» в кызылской школе 2 сентября Путин также заявил, что русский язык объединяет все народы России в общий организм. Президент отметил, что знание русского языка — это одна из самых важных задач для преподавателей в школе.

Днём 20 августа в Москву прилетел премьер Государственного совета Китая Ли Цян. Он встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и президентом Путиным. Ли Цян 21 августа заявил, что отношения между Россией и Китаем выдержали международную турбулентность. Премьер Госсовета Китая назвал дружбу между двумя странами прочной, крепкой и непоколебимой.