Москва, 2 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Победа правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на земельных выборах в Республике Тюрингии и второе место в Саксонии говорят о нежелании немцев потерять страну. Об этом 2 сентября заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Немцы сказали [канцлеру Германии Олафу. — Прим. ред.] Шольцу «уходи». На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение, заняв 5-е и 4-е место соответственно, едва пройдя необходимый порог в 5%», — написал он в Telegram-канале.

По словам Володина, схожие тенденции заметны и в других регионах ФРГ. Жители страны осознали, что развитие Германии и решение внутренних проблем не приоритетны для Шольца. В то время как предприятия переносят производство в США, страна продолжает поддерживать Украину и тратить бюджет на вооружение киевского режима. При этом в экономической сфере ФРГ наблюдается стагнация, добавил председатель ГД.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября экзитполы показали первую в истории победу АдГ на земельных выборах в Германии. В Тюрингии партия получила 32 из 88 голосов в местном парламенте (ландтаге). Явка на выборах составила 73,6%.

10 июня АдГ заняла второе место на выборах в Европарламент в Германии. Она набрала 15,6% голосов на выборах. Для самой партии этот результат стал лучшим на федеральном уровне с момента её создания в 2013 году.