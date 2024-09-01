Эрфурт, Германия, 2 сентября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу на выборах в республике Тюрингии, получив 32 из 88 голосов в местном парламенте (ландтаге). Об этом сообщил местный избирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Политическая партия «Альтернатива для Германии»

Отмечается, что с таким результатом АдГ получает на 10 мест больше, чем было до этого.

Второе место — у партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), она получит 23 места (+2).

На третьем месте новички — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) с 15 голосами в ландтаге.

Также проходной порог преодолели «Левые» с 12 мандатами (–17) и социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 6 мандатами (–2).

Партии «Зелёные» и «Свободные либералы» (СвДП) не прошли в ландтаг.

Явка на выборах составила 73,6%.

Как сообщало ИА Регнум, «Альтернатива для Германии» лидирует на выборах в земельный парламент Тюрингии. Партия набрала 30,5% голосов. На втором месте оказался «Христианско-демократический союз» с 24,5% голосов. Третье место занял «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» с голосами 16% избирателей. Партия Шольца набрала лишь 7%.

В Саксонии «Альтернатива для Германии» пока занимает второе место после ХДС, партия ССВ — третье.

10 июня АдГ заняла второе место на выборах в Европарламент в Германии. Она набрала 15,6% голосов на выборах. Для самой партии этот результат стал лучшим на федеральном уровне с момента её создания в 2013 году. На первом месте оказался консервативный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС). Он набрал 30% голосов.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что власти Германии отказались проводить досрочные выборы в бундестаг после провала партий правящей коалиции.