Кызыл, 2 сентября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Тыва находится на первом месте по запасам стратегически важного для России лития, заявил 2 сентября президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в регион.

AP Photo/Juan Karita

На совещании по вопросам социально-экономического развития Тывы президент отметил, что регион располагает богатой минерально-сырьевой базой.

«Здесь сосредоточены большие запасы свинца, каменного угля, цветных и редких металлов, в том числе находится одно из крупнейших в России месторождений лития», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что литий востребован при производстве аккумуляторов, электроники и других комплектующих для отраслей будущего — атомной промышленности, космической и авиационной отраслей.

Он также отметил, что в Тыве сосредоточены почти 30% всех запасов лития в стране, и назвал добычу этого металла стратегически важным вопросом, от решения которого во многом зависит эффективность программ импортозамещения и обеспечения технологической независимости России.

Глава государства попросил рассказать на совещании о перспективах освоения ключевых месторождений Тывы, а также о том, какие существуют проблемы и какая требуется поддержка со стороны федерального центра.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 сентября прибыл с рабочей поездкой в Тыву. В Кызыле в школе №20, построенной в рамках федерального проекта «Современная школа», он в первый день нового учебного года провёл открытый урок «Разговор о важном». Глава государства пообщался со школьниками и ответил на их вопросы. В ходе общения с учащимися он назвал IT-сферу одним из важнейших направлений развития государства.

Затем президент в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы, в ходе которого заявил, что у региона очень большой потенциал. Путин напомнил, что в Тыве с 2025 года начнётся реализация новой индивидуальной программы социально-экономического развития.