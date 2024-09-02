Кызыл, 2 сентября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Жителям Курской области приходится проходить через тяжёлые испытания. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Курск. Пенсионер с палочкой идёт по одной из улиц города

Он подчеркнул, что ВС России разберутся с украинскими бандитами, вторгшимися на территорию региона.

«Их расчёт был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжёлые испытания, особенно в Курской области», — сказал глава государства.

Однако, по его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) не добились своей цели. Российские войска, наоборот, нарастили темпы наступления в Донбассе.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в приграничной Сумской области. По данным на 1 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 8500 человек.

В МЧС России 1 сентября заявили, что более 11,5 тыс. жителей Курской области находятся в 198 пунктах временного размещения в 30 регионах России. За минувшую неделю в российский регион доставили около 800 тонн гуманитарной помощи. Помимо этого, порядка 80 тыс. жителей Курской области получили финансовую помощь на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее ИА Регнум передавало, что более 350 человек из Курской области помогли найти сотрудники Российского Красного Креста за прошедшую неделю. Также спасатели МЧС и волонтёры помогли воссоединиться 330 семьям, которые были эвакуированы из приграничных районов региона.