Курск, 1 сентября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Более 11,5 тыс. жителей Курской области находятся в 198 пунктах временного размещения (ПВР) в 30 регионах России, сообщает пресс-служба МЧС России.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«В 30 регионах в 198 ПВР находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей», — сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что адресная перевозка жителей приграничных районов Курской области была организована в Московскую, Калужскую, Астраханскую, Владимирскую области, республики Чувашия, Дагестан и Кабардино-Балкарию.

Также в пресс-службе сообщили, что за минувшую неделю в российский регион доставили около 800 тонн гуманитарной помощи. Помимо этого, порядка 80 тыс. жителей Курской области получили финансовую помощь на сумму свыше 1 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании 22 августа поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей региона, покинувших приграничную зону.

24 августа стало известно, что спасатели МЧС помогли воссоединиться 270 семьям, которых эвакуировали из приграничных районов Курской области. На территории области разместили 1,5 тыс. несовершеннолетних.