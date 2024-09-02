Астана, 2 сентября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. В Казахстане людей не притесняют по языковому признаку, заявил 2 сентября президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в парламенте с посланием к народу.

akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Он заявил, что никаких притеснений по какому-либо признаку, в том числе по языковому, конфессиональному, этническому или социальному, в республике «нет и не может быть».

«Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону», — заявил Токаев.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года Токаев заявил, что в Казахстане стали уделять больше внимания казахскому языку, но русский язык продолжают изучать и количество русских школ не уменьшилось. В апреле 2024 года он назвал глупостью борьбу с русским языком, объявленную рядом стран.