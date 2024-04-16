Астана, 16 апреля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал глупостью борьбу ряда стран с русским языком. Об этом он заявил 16 апреля во время поездки по Костанайской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нагнетать истерию вокруг языка, тем более бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим. Это глупость», — сказал глава государства.

Токаев напомнил, что в Казахстане русский язык официально используют наравне с казахским, и это закреплено в Конституции республики. В их применении нет противотечения, нужно говорить, как удобно, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, Токаев в июне 2022 года опроверг заявления, будто позиции русского языка в Казахстане сокращаются. Он сообщил, что русский язык в республике продолжают изучать, количество русских школ не стало меньше, но стали уделять больше внимания казахскому языку. Президент также отметил, что жителям Казахстана нужен русский язык? так как самая длинная граница у страны — с Россией.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что киевский режим истреблял русскую культуру в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава государства также с сожалением отметил, что русский язык на Украине фактически оказался под запретом.