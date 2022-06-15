Астана, 15 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Утверждения, что позиции русского языка в Казахстане сокращаются, не соответствуют действительности. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Те кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились, и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это всё рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации», — сказал Токаев.

Он заявил, что знает, для чего так делают, но не стал это обсуждать. По словам президента, русский язык в республике продолжают изучать на прежнем уровне, количество русских школ не уменьшилось, но больше стали уделять внимание казахскому языку.

«Мы должны обеспечивать интересы тех людей, которые желают изучать казахский язык, отдавать детей в казахские школы и детские сады», — отметил глава республики.

Токаев при этом подчеркнул, что русский язык нужен жителям Казахстана, так как у республики самая продолжительная граница — Россией.

Напомним, в Казахстане в новом учебном году перестанут преподавать с первого класса сразу казахский, русский и английский языки. В школах с казахским языком в первом классе дети будут изучать только родной язык, во втором классе добавят русский, а третьем — английский. В русскоязычных школах с первого класса будут изучать и русский, и казахский языки, а английский — с третьего класса.