Кызыл, 2 сентября, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Участие в специальной военной операции принимают около 10 тыс. жителей Тывы. Об этом 2 сентября в рамках открытого урока «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле заявил президент России Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

«Они, рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом», — подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, это свидетельствует о том, что традиции предков по особому отношению к Отечеству живы. Он также назвал такое явление блестящим примером патриотизма.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Тыву. Его встретили в Кызыле. В рамках визита российский лидер посетит Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Республика Тыва была выбрана первым пунктом поездки Владимира Путина в рамках официального визита в Монголию. Затем президент примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Путин 12 августа в ходе оперативного совещания с силовиками по ситуации в Курской области заявил, что число добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны РФ, возросло. Президент отметил, что темпы продвижения российских войск по всему фронту увеличились в полтора раза. Глава государства также заявил, что последние события на русско-украинской границе стимулировали поднятие морального духа россиян и стремление помочь жителям приграничных районов.

По данным Минобороны РФ, сейчас более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Их основу составляют контрактники отрядов БАРС.