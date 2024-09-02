Санкт-Петербург, 2 сентября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Лучшим голкипером чемпионата России является 20-летний Богдан Москвичёв из «Оренбурга». Такую оценку молодому футболисту дал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

В. Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС Богдан Москвичёв

«По таланту после отъезда Сафонова Москвичёв — лучший в России на данный момент <…> он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Москвичёв является воспитанником академии «Зенита». За «Оренбург» он выступает с июля 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел три матча и пропустил шесть голов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги на чужом поле обыграл нижегородский «Пари НН». Игра завершилась со счётом 3:0. Два гола в составе «Зенита» забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду, для которого этот матч был первым в составе петербургского клуба. Ещё один мяч на счету Вендела.

«Зенит» в настоящее время лидирует в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков после семи матчей.

Пресс-служба «Зенита» 30 августа официально сообщила о переходе бывшего нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Соглашение рассчитано на три года и может быть продлено ещё на один сезон. Сумма трансфера не называется.

В июне петербургский клуб объявил о переходе атакующего полузащитника Максима Глушенкова, ранее выступавшего за московский «Локомотив». Сумма трансфера оценивалась в 6,3 млн евро. Контракт с игроком рассчитан до 2028 года.