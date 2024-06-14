Санкт-Петербург, 14 июня, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» согласовал переход нападающего московской команды «Локомотив» Максима Глушенкова. Об этом 14 июня рассказал близкий к петербургской команде источник.

Александр Щербак/ТАСС Максим Глушенков

По его словам, которые привёл «Чемпионат», 24-летний игрок подпишет контракт с «Зенитом» в течение ближайшего времени.

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и играет в составе «Локомотива» с января 2023 года. В прошлом сезоне футболист выступил за «железнодорожников» в 38 матчах, отметившись в них восемью голами и 21 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня «Зенит» победил калининградскую «Балтику» в матче суперфинала Кубка России по футболу. Проходившая на поле московского стадиона «Лужники» встреча закончилась победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Зенит» 25 мая в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги одержал волевую победу над «Ростовом», что позволило клубу в шестой раз подряд стать победителем чемпионата России. По итогам этой победы «сине-бело-голубые» набрали 57 очков по итогам 30 туров и заняли первое место в турнирной таблице, сумев опередить московское «Динамо» и «Краснодар».