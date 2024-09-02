Наступивший, 921-й день специальной военной операции (СВО) на Украине Белгородская область встретила под непрекращающимся огнём Вооруженных сил Украины (ВСУ). О прямых попаданиях врага в социальный и коммерческий объекты Белгорода после объявления ракетной опасности сообщил 2 сентября губернатор Вячеслав Гладков. Судя по фотографиям, опубликованным в Telegram-канале, повреждение получило здание детского сада.

Telegram-канал губернатора Гладкова Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты столицы региона

Удар был нанесён до открытия.

«Только вернулся с места разрушения детского сада «Львёнок». Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днём, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого. Допускать такие риски никто не имеет права», — заявил Гладков.

В Белгороде после атаки ВСУ есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты, сообщил губернатор Гладков.

Ранее белгородский глава сообщил, что в селе Шагаровка погиб мирный житель.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Белгородской областью сбили один украинский БПЛА. Ещё один беспилотник уничтожили над Чёрным морем.

Тем временем экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС в ночное время суток нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912947" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа экипажа Су-34 ВКС в курском приграничье

Удар наносился модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, пояснили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.