Курск, 2 сентября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Киевские боевики уже практически насильно погрузили в БТР жителей приграничных районов Курской области для того, чтобы отправить на Украину, но в последний момент их «что-то остановило». Об этом рассказала военным следователям СКР жительница одного из приграничных сёл.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

По словам курянки, людей хотели отправить для каких-то целей на Украину.

«Думаю, если мы туда попадём, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся», — вспоминает местная жительница.

Укронацисты, по её заверению, даже подогнали военную технику. Им ничего не объясняли.

«Но что-то там у них поменялось, что-то им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить в БТР своих раненых», — цитирует женщину «РИА Новости».

После этого украинские боевики посадили сельчан в какую-то «расстрелянную машину», на которой они смогли потом эвакуироваться.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области ВСУ расстреливают, сжигают и грабят дома жителей, которые успели эвакуироваться. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник своими глазами увидел последствия вероломного вторжения боевиков, а также пообщался с местными жителями.

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