Раменское, Московская область, 2 сентября, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Мигранты учинили массовую драку в Раменском городском округе Московской области. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), проинформировала 1 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ.

ru.torange.biz Уголовное дело

«В соцмедиа сообщается, что в Раменском городском округе мигранты устроили массовую драку. Также говорится о том, что ранее местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы по факту противоправных действий мигрантов, но меры до сих пор не приняты», — отметили в ведомстве.

Председатель СКР Александр Бастрыкин ожидает доклада о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Как передавало ИА Регнум, о массовой драке в Раменском округе стало известно 1 сентября. Потасовка произошла около одного из домов посёлка имени Тельмана. В полиции заявили, что по прибытии по вызову не обнаружили участников инцидента. О получении телесных повреждений сообщений не поступало, заверили в МУ МВД России «Раменское». Полиция устанавливает личности участников драки и ведёт розыск правонарушителей.