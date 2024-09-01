Раменское, Московская область, 2 сентября, 2024, 01:34 — ИА Регнум. В причинах массовой драки группы граждан около одного из домов посёлка имени Тельмана разбирается полиция. Устанавливаются личности правонарушителей, заявили 1 сентября в ГУ МВД России по Московской области.

Publicdomainpictures.net Драка

«В дежурную часть МУ МВД России «Раменское» поступило сообщение о драке с участием группы граждан возле одного из домов посёлка им. Тельмана. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции участники инцидента не обнаружены», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В полиции добавили, что сведений о причинении телесных повреждений не поступало. Проводятся мероприятия по установлению личностей и розыск правонарушителей.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Жители неоднократно обращались в местную администрацию и полицию с жалобами на действия мигрантов, но никаких мер не принималось.

Во Владивостоке возбудили два уголовных дела после массовой стычки местных жителей с мигрантами. 24 августа в подъезде дома, который расположен на улице Давыдова, местный житель сделал замечание двум пьяным иностранцам, которые нарушали общественный порядок. Один из них не воспринял замечание и решил применить физическую силу в отношении мужчины. Узнав об инциденте, жители дома сообщили о произошедшем в социальных сетях. После этого к дому прибыли члены некой общественной организации, которые хотели выяснить, что произошло.