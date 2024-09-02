Москва, 2 сентября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Следком РФ требует продления ареста начальнику Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

Взятка

«В суд поступило ходатайство СК о продлении срока содержания под стражей Кузнецова Ю. В. Судебное заседание назначено на 4 сентября», — сказали ТАСС в суде.

По версии следствия, кадровик Минобороны обвиняется в получении взятки от бизнесмена Левы Мартиросяна, который также арестован. Срок заключения в СИЗО фигурантов истекает 12 сентября. Кузнецов организовал заключение госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. Взамен Мартиросян купил и оформил на супругу генерала земельный участок и дом в Краснодаре.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении начальника Главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова в мае было возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2021–2023 годах на должности начальника управления Генштаба Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определённых действий в их пользу.

Следователи во время обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы, а также другие предметы роскоши.

Следствие ходатайствовало об аресте Юрия Кузнецова. Кузнецов стал начальником Главного управления кадров Министерства обороны в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял восьмое управление Генштаба Вооружённых сил, отвечающее за охрану государственной тайны.