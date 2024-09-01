Баку, 2 сентября, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Правящая партия Азербайджана, возглавляемая президентом республики Ильхамом Алиевым, получила 68 из 125 мест в парламенте страны. Об этом сообщил глава ЦИК Мазахир Панахов после обработки данных с 91% избирательных участков.

President.az Ильхам Алиев

Он добавил, что явка избирателей на парламентских выборах составила по стране 37,27%. Участие в голосовании приняли более 2,19 млн человек.

Правящая партия страны «Ени Азербайджан» получает 68 из 125 мест в парламенте, уточнили в ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, по данным экзитпола, проведённого социологической организацией «Лига защиты трудовых прав граждан» и Oracle Advisory Group, партия «Ени Азербайджан» может получить большинство в парламенте нового созыва по итогам выборов. Социологи работали на выходе с 875 участков, были опрошены около 63 тыс. избирателей, погрешность оценили в 0,45–1,84%.

Ильхам Алиев 28 июня распустил парламент Азербайджана и назначил внеочередные выборы. Они прошли 1 сентября.