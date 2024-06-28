Баку, 28 июня, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил Милли меджлис (парламент) и назначил внеочередные выборы в законодательный орган. Соответствующее распоряжение опубликовали 28 июня на сайте главы республики.

EPA/ТАСС Ильхам Алиев

«Руководствуясь частью первой статьи 98.1 и пунктом 1 статьи 109 конституции, постановляю: распустить Милли меджлис шестого созыва», — говорится в документе.

Отмечается, что внеочередные выборы в парламент назначены на 1 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, на внеочередных выборах президента Азербайджана, состоявшихся 7 февраля, Алиев одержал победу: за него проголосовали 93,9% избирателей при явке 70,85%.

Алиев в декабре 2023 года распорядился провести внеочередные выборы президента. До этого главу республики избирали в 2018 году, следующие выборы должны были состояться в 2025-м. Правящая партия «Новый Азербайджан» выдвинула Алиева кандидатом.