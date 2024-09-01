Баку, 1 сентября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Партия «Ени Азербайджан», лидером которой является президент страны Ильхам Алиев, может получить большинство в парламенте нового созыва по итогам выборов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные экзитпола, проведённого социологической организацией «Лига защиты трудовых прав граждан» и Oracle Advisory Group.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

По этим данным, «Ени Азербайджан» может получить в новом составе парламента 63 места из 125.

Социологи проводили опросы на выходе с 875 участков, были опрошены около 63 тыс. избирателей, погрешность оценивается в 0,45–1,84%, сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил внеочередные выборы. Они прошли 1 сентября.

В декабре 2023 года Алиев распорядился провести внеочередные выборы президента Азербайджана. Главу республики избирали в 2018 году, следующие выборы должны были состояться в 2025-м. Правящая партия «Новый Азербайджан» выдвинула Алиева кандидатом. На выборах, состоявшихся 7 февраля, Алиев одержал победу: за него проголосовали 93,9% избирателей при явке 70,85%.