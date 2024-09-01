Раменское, Московская область, 1 сентября, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщил СК РФ.

Vnovgorod. sledcom.ru Сотрудник СК РФ

При этом известно, что местные жители не единожды обращались в местную администрацию и полицию с жалобами на действия мигрантов, но никаких мер принято не было.

«В соцмедиа сообщается, что в Раменском городском округе мигранты устроили массовую драку. Следственными органами ГСУ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — пояснили следователи.

Отмечается, что доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину.

Как передавало ИА Регнум, в Москве задержали 23 мигрантов, которые принимали участие в потасовке на юго-востоке столицы.

Установлено, что вечером 28 августа в полицию поступило сообщение о конфликте на Жулебинском бульваре. На место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители выяснили, что между иностранными гражданами произошёл конфликт на фоне личной неприязни, который в итоге перерос в потасовку. Информации о пострадавших нет.

В Приморье 28 августа из-за массовой стычки жителей Владивостока и мигрантов было возбуждено уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка и покушения на убийство.

Ранее в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку, которая попросила его не смотреть видео за рулём. По словам пострадавшей, мужчина начал кричать на неё, обвинять в грубости, заявляя, что она не имеет права делать ему замечания, и высадил её посреди оживлённой трассы.