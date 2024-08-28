Владивосток, 28 августа, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Во Владивостоке Следственный комитет возбудил два уголовных дела после массовой стычки местных жителей с мигрантами. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

СУ СК России по Приморскому краю

Следствие предполагает, что 24 августа в подъезде дома, который расположен на улице Давыдова, местный житель сделал замечание двум пьяным иностранцам, которые нарушали общественный порядок. Один из них не воспринял замечание и решил применить физическую силу в отношении мужчины. Узнав об инциденте, жители дома сообщили о произошедшем в социальных сетях. После этого туда прибыли члены некой общественной организации, которые хотели выяснить, что произошло.

«Жители дома сообщили о произошедшем в соцмедиа, после чего группа лиц — члены общественной организации прибыли к дому по улице Давыдова для выяснения обстоятельств произошедшего. Между последними и мигрантами возник конфликт, в ходе которого неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле», — указано в сообщении.

В связи с инцидентом были возбуждены уголовные дела по факту грубого нарушения общественного порядка и покушения на убийство. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку, которая попросила его не смотреть видео за рулём. По словам пострадавшей, мужчина начал кричать на неё, обвинять в грубости, заявляя, что она не имеет никакого права делать ему замечания. В результате он высадил пассажирку посреди оживлённой трассы.

Ранее мигрант из Таджикистана напал на полицейского на рынке «Садовод», расположенном в Москве. Конфликт чуть не перерос в массовую драку с участием иностранных граждан и сотрудников правоохранительных органов. В конце концов полиция задержала более 80 иностранцев, которые приняли участие в беспорядках.