Берлин, 1 сентября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидирует на выборах в земельный парламент Тюрингии на востоке Германии. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные телеканалом ARD после закрытия избирательных участков.

Swen Pfortner/AP/TASS

Согласно данным опросов, партия набрала 30,5% голосов, благодаря чему сейчас она занимает первое место на земельных выборах ФРГ. На втором месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,5% голосов. Третье место занял «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), которому свои голоса отдали 16% избирателей. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — партия канцлера ФРГ Олафа Шольца набирает лишь 7%.

В Саксонии «Альтернатива для Германии» пока занимает второе место после ХДС, партия Вагенкнехт — третье.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня АдГ заняла второе место на выборах в Европарламент в Германии. Она набрала 15,6% голосов на выборах. Для самой партии этот результат стал лучшим на федеральном уровне с момента её создания в 2013 году. На первом месте оказался консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Он набрал 30% голосов.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что власти Германии отказались проводить досрочные выборы в бундестаг после провала партий правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зелёные» и Свободная демократическая партия) на выборах в Европейский парламент.