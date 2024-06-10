Берлин, 10 июня, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Немецкие власти не рассматривают возможность проведения досрочных выборов в бундестаг после провала партий правящей коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зелёные» и Свободная демократическая партия) на выборах в Европейский парламент. Об этом 10 июня заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Ingo Joseph

«Никогда, ни на секунду не возникало идеи о том, что можно приступить к проведению досрочных выборов в Германии, или о чём-то подобном», — сказал он.

Официальный представитель правительства напомнил, что очередные выборы в бундестаг должны состояться осенью 2025 года.

При этом в ответ на просьбу прокомментировать решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания после провала его партии на выборах в ЕП Хебештрайт отметил, что политические системы двух государств сильно различаются.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в Европарламент состоялись 9 июня и на них партия Макрона «Ренессанс», по предварительной информации, набрала только 15,4% голосов, более чем в два раза уступив правой партии «Национальное объединение» (32%). После этого президент Франции объявил о роспуске парламента, указав на необходимость сформировать в парламенте «ясное» большинство.

Социал-демократическая партия Германии Шольца получила на выборах в Европарламент лишь 13,9% голосов и заняла только третье место. На второе место впервые в истории ФРГ вышла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 15,6% голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июня назвал внутренним делом Франции решение Макрона о роспуске нижней палаты парламента. Представитель Кремля отметил, что в США и Европе распространяют лживые утверждения о якобы вмешательстве российской стороны во внутренние дела других стран.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее в этот же день отметил, что Макрону и Шольцу стоит уйти в отставку на фоне провала их партий на выборах в Европарламент. По его мнению, эти результаты свидетельствуют о неумелой экономической и миграционной политики канцлера ФРГ и президента Франции, поддерживающих Киев ценой жизни собственных граждан.