Берлин, 1 сентября, 2024, 21:07 — ИА Регнум. После очередного отпуска на пляже президенту США Джозефу Байдену, возможно, придется переехать в бункер, заявил 1 сентября основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Потратили бы вы 16 дней на последний отпуск на пляже, если бы знали, что скоро переедете в ядерный бункер?» — написал Дотком на своей странице в Х (Twitter).

Телеканал CNN ранее рассказал, как Байден провёл последние две недели лета. После выступления на съезде Демократической партии в Чикаго 19 августа президент США отбыл в Санта-Барбару, где оставался до 25 августа, теперь же он находится в своей резиденции в штате Делавэр на берегу моря.

Срок полномочий Байдена истекает в январе 2025 года. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс ранее отметила, что действующий президент США не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о снятии из предвыборной гонки.

Как передавало ИА Регнум, Байден 21 июля заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что принял такое решение «в интересах партии и страны».

Газета The New York Post ранее подсчитала, что более трети дней в 2023 году Байден провёл на отдыхе. По данным издания, президент США отдыхал 138 из 365 дней.