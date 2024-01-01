Вашингтон, 2 января, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Более трети дней в 2023 году провёл на отдыхе президент США Джозеф Байден. Об этом 1 января сообщила газета The New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По данным издания, американский лидер отдыхал 138 дней или 37% от всего 2023 года. Любимым местом отдыха президента стала его резиденция в штате Делавэр, где он провёл 90 дней. Кроме того, глава Белого дома проводил время в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море, на озере Тахо (штат Невада) или на острове Нантакет (штат Массачусетс).

Отмечается, что количество дней отдыха Байдена в 2023 году было лишь немного меньше, чем в 2022 году, он провел более 38% этого года в тех же местах. При этом в Белом доме заявили, что президент США может работать откуда угодно, и ему совершенно необязательно находиться в Вашингтоне, чтобы выполнять свои обязанности.

«Президент взял 16 дней отпуска в этом году, и даже в эти дни он работал», — ответила на запрос издания заместитель пресс-секретаря Оливия Далтон, пояснив, что американский лидер работает постоянно, независимо от того, где он находится, и окружающие его люди и репортеры знают об этом.

Как уточняет The New York Post, экс-президент США Дональд Трамп ежегодно проводил вне Белого дома в среднем только 26% времени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден встретит Рождество в своей загородной резиденции в штате Мэриленд, а наступление Нового года отпразднует на Карибских островах.