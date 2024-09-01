Париж, 1 сентября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Российская спортсменка Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Париже на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

РИА Новости/Илья Питалев Виктория Ищиулова

В ходе соревнований победу одержала пловчиха из Великобритании Брок Уистон. Третье место заняла её соотечественница Элис Тай.

Соревнования проходили в категории SM8, к которой относятся пловцы с низкой степенью нарушения координации, умеренно нарушенными движениями в ногах и использованием только одной руки.

19-летняя Ищиулова является чемпионкой Паралимпиады в Токио на дистанции 50 м вольным стилем. На тех же соревнованиях она завоевала ещё две серебряные награды. Ранее на нынешних Паралимпийских играх она взяла серебро и бронзу. Кроме того, у неё есть две бронзовые медали чемпионата мира.

На данный момент на Паралимпиаде в Париже спортсмены из России выиграли 20 медалей. Из них четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа россиянка Валерия Шабалина забрала золото на Паралимпиаде в Париже, став четырёхкратной паралимпийской чемпионкой.

30 августа пловец Андрей Калина завоевал первую золотую медаль для России на Паралимпиаде. Он показал результат 1 минута 09,02 секунды.

Ранее пресс-служба Паралимпийского комитета России сообщила, что власти Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже. Комитет отметил, что решение французских властей является недопустимым. Россия рассматривает отказ в выдаче виз паралимпийцам как ещё один шаг к политизации спорта, подчёркивалось в сообщении. В Паралимпийских играх будут принимать участие 90 российских спортсменов. Паралимпийцам из России разрешено соревноваться только в так называемом нейтральном статусе.

Паралимпиада в Париже открылась 28 августа, её состязания продлятся до 8 сентября.