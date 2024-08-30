Париж, 30 августа, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Российский пловец Андрей Калина первым из российских спортсменов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже.

Паралимпийский комитет России

Калина принимал участие в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Пловец показал результат 1 минута 09,02 секунды. Другой россиянин Даниил Смирнов пришёл к финишу четвёртым с результатом 1 минута 11,59 секунды.

В настоящий момент на счёту российской сборной девять медалей — одна золотая, три серебряные и пять бронзовых.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Паралимпийского комитета России сообщила, что власти Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже. Комитет отметил, что решение французских властей является недопустимым. Россия рассматривает отказ в выдаче виз паралимпийцам как ещё один шаг к политизации спорта, подчёркивалось в сообщении.

Ранее предполагалось, что в Паралимпийских играх будут принимать участие 90 российских спортсменов. Паралимпийцам из России разрешено соревноваться только в так называемом нейтральном статусе.

В августе власти Франции отказались выдать визы российским журналистам, которые должны были освещать Паралимпийские игры. Аналогичное решение принималось Парижем и перед началом Олимпиады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает отказ оргкомитета Паралимпийских игр в аккредитации журналистов как проявление дискриминационной и русофобской политики.

Паралимпиада открылась 28 августа, её состязания продлятся до 8 сентября.