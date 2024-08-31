Париж, 31 августа, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Пловчиха из России Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Париже.

Global Look Press/Kenjiro Matsuo/AFLO

Она принимала участие в заплыве на 200 метров вольным стилем на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. В финальном заплыве спортсменка показала результат 2 минуты 5,10 секунды. Серебряную медаль завоевала британка Поппи Маскилл с результатом 2 минуты 07,16 секунды, третьей стала её соотечественница Луиз Фиддес (2.07,91).

Это третья золотая медаль у российских спортсменов на этих соревнованиях.

29‑летняя Валерия Шабалина стала четырёхкратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Токио она завоевала три золотых медали. Также девушка является обладательницей серебра и бронзы Паралимпийских игр.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа пловец Андрей Калина завоевал первую золотую медаль России на Паралимпиаде. Он показал результат 1 минута 09,02 секунды.

Ранее пресс-служба Паралимпийского комитета России сообщила, что власти Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже. Комитет отметил, что решение французских властей является недопустимым. Россия рассматривает отказ в выдаче виз паралимпийцам как ещё один шаг к политизации спорта, подчёркивалось в сообщении. В Паралимпийских играх будут принимать участие 90 российских спортсменов. Паралимпийцам из России разрешено соревноваться только в так называемом нейтральном статусе.

Паралимпиада в Париже открылась 28 августа, её состязания продлятся до 8 сентября.