Москва, 28 августа, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Власти Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже, визы будут запрошены повторно, сообщила 28 августа пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Emilio Morenatti / AP / ТАСС

Решение французских властей недопустимо, сказано в заявлении.

«Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры. Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос к организаторам — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить всем спортсменам равные возможности прибытия в ту или иную страну», — отмечается в сообщении.

Россия рассматривает отказ в выдаче виз паралимпийцам как ещё один шаг к политизации спорта, отметил комитет. Нынешнее решение Франции касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким спортивным достижениям, напомнила организация. В Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Игр-2024 направлены повторные письма с просьбой обратиться к правительству Франции для пересмотра решения об отказе в выдаче виз, сказано также в сообщении.

Предполагалось, что в Паралимпийских Играх будут участвовать (в так называемом нейтральном статусе) 90 российских спортсменов. 88 из них получили визы. Паралимпиада открывается 28 августа, Игры продлятся до 8 сентября.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Франции отказались выдать визы российским журналистам, которые должны были освещать Паралимпийские игры. Аналогичное решение принималось Парижем и перед началом Олимпиады. Россия рассматривает отказ Оргкомитета Паралимпийских игр в аккредитации журналистов как проявление дискриминационной и русофобской политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Позднее аналогичные правила были введены и в отношении Паралимпиады.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.