Братислава, 1 сентября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент страны Петер Пеллегрини и исполняющий обязанности председателя словацкого национального совета Петер Жига совместно декларировали в меморандуме приверженность всех ветвей власти суверенности внешнеполитическому курсу. Об этом сообщает информагентство TASR.

Tomas Tkacik/Global Look Press Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Как следует из меморандума, Братислава оценивает членство в ЕС и НАТО как основу безопасности и благополучия страны.

При этом на международной арене Словакия будет выступать за мирное решение военных конфликтов, а также бороться с нелегальной миграцией.

«Мы не боимся выступать во внешней политике с суверенных позиций. Словакия вправе реализовывать интересы своих граждан», — приводит агентство слова президента республики.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фицо заявил, что Словакия примкнула к странам, где стали сомневаться в правде о решающем вкладе советских воинов в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны.

Кроме того, премьер отмечал, что Словакия заинтересована в стандартизации отношений с Россией по окончании конфликта на Украине.

В свою очередь вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха пообещал остановить распространение русофобии в стране. Он добавил, что Словакия должна иметь дружеские отношения со всеми странами и народами доброй воли. Блаха подчеркнул, что Восток для Братиславы является важным партнёром, а страны БРИКС, тон в которых задают Россия и Китай, представляют будущее глобальной экономики. Он также высказался за развитие торгово-экономического сотрудничества Словакии с Россией и другими государствами, к востоку от неё.

Согласно результатам исследования аналитического центра Globsec, которые летом 2023 года опубликовала чешская газета Parlamentní Listy, наиболее пророссийской и антизападной страной Восточной Европы является Словакия.