Братислава, 23 января, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха пообещал остановить распространение русофобии в стране. Об этом он написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы никогда не забудем жертву русского народа во Второй мировой войне и сделаем всё, чтобы остановить экстремистов, которые распространяют больную русофобию и другие фашистские идеи в отношении России», — заявил парламентарий.

Он уверен, что Словакия должна иметь дружеские отношения со всеми странами и народами доброй воли. Блаха подчеркнул, что Восток для Братиславы является важным партнёром, а страны БРИКС, тон в которых задают Россия и Китай, представляют будущее глобальной экономики.

«Это наша программа. И поэтому для меня было честью встретиться с послами Китая, Вьетнама и, конечно, России», ― добавил вице-спикер.

Он также высказался за развитие торгово-экономического сотрудничества Словакии с Россией и другими государствами, к востоку от неё.

Как сообщало ИА Регнум, согласно результатам исследования аналитического центра Globsec, которые летом 2023 года опубликовала чешская газета Parlamentní Listy, наиболее пророссийской и антизападной страной Восточной Европы является Словакия.

По данным Globsec, только 40% жителей Словакии считают Россию виновной в конфликте на Украине. При этом 34% словаков уверены, что агрессором в этой ситуации являются западные страны, и ещё 17% считают виновной в кризисе саму Украину. Также выяснилось, что жители республики минимально поддерживают членство Словакии в НАТО.

На прошедших 30 сентября выборах в Национальный совет Словакии победила пророссийская партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо.

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что Россия является единственной в мире страной, которая может бросить вызов государствам Запада.

В декабре Словакия отказалась замораживать недвижимость россиян, как это делают некоторые страны. В январе Братислава отменила распоряжение о прекращении сотрудничества в сфере культуры с Россией и Белоруссией.