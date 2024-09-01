Курск, 1 сентября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Курская атомная электростанция (АЭС) работает штатно, радиационный фон в норме, сообщила 1 сентября пресс-служба станции в Telegram-канале.

Concern Rosenergoatom/Global Look Press

«Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергоблок №4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации «без генерации».

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — заключили на станции.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать «независимую оценку» ситуации вокруг станции. Ранее он заявил, что внимательно следит за повышением военной активности и обстановкой в районе АЭС.

В Курчатове Гросси заявил журналистам, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию атомной электростанции. Он отметил, что Курская АЭС работает в режиме, «очень близком к нормальному», однако серьёзные опасения вызывают боевые действия, которые идут совсем неподалёку.

Глава МАГАТЭ добавил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, из-за чего он и прибыл на станцию. Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС, но отметил, что реакторы на обеих станциях одного типа, не имеющего специальной защиты.