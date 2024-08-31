Москва, 31 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские войска продолжают уничтожать украинские формирования, вторгшиеся в Курскую область, потери ВСУ на этом направлении превысили 8,2 тыс. бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 31 августа на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Противник также несёт потери в военной технике. За время боёв под Курском они достигли 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортёров, 521 бронемашины, 242 автомобилей.

Кроме того, российские военные в общей сложности уничтожили 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники. Среди уничтоженных РСЗО — четыре американских HIMARS и две MLRS.

За сутки ВС России отразили шесть атак украинских штурмовиков в направлении Борков, Бахтинки, Комаровки, Малой Локни и Матвеевки, а также сорвали попытки атак ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни.

Противник за сутки потерял под Курском до 400 бойцов, танк, три бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, три миномёта, станцию РЭБ и семь автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области ввели режим контртеррористической операции после того, как 6 августа туда вторглись подразделения ВСУ. Российские войска остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона.

Украинские подразделения убивают мирных жителей и уничтожают их дома. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, ВСУ бьют по сельским домам зажигательными боеприпасами, стреляют в упор из БТР и веселятся, когда дома пылают. Они также применяют для обстрела населённых пунктов снаряды со шрапнелью.