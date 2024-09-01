Москва, 1 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удары по цехам по сборке дронов и ангарам для их хранения в Харьковской области. Об этом 1 сентября на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Российские военные также нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее оборонное ведомство докладывало, что бомбардировщик Воздушно-комических сил (ВКС) России Су-34 уничтожил бойцов и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

До этого экипаж Су-34 ВКС России уничтожил зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны ВСУ в Сумской области. Удар по украинскому комплексу ПВО С-125 наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35.

По данным Минобороны на 31 августа, российские военные в общей сложности уничтожили 56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пять единиц инженерной техники. Среди уничтоженных РСЗО — четыре американские HIMARS и две MLRS.