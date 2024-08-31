Киев, 31 августа, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Западные страны отказываются выделять властям Украины деньги на восстановление энергосистемы из-за страха возможных хищений средств. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

ИА Регнум Генератор, Украина, энергетика

«Обычно западные партнёры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы, они дают либо оборудование, либо какие-то материалы. Но «Укрэнерго», хоть не единственная компания, которой доверяют и дают ей деньги, чтобы компания уже сама использовала средства на закупки», — сказал он в эфире радио NV, трансляция велась на YouTube-канале.

Герус считает, что союзники доверяют «Укрэнерго» и надеются, что предоставленные деньги будут честно и эффективно использованы.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году сотрудники киевской полиции провели обыски в национальной энергетической компании «Укрэнерго». Постановление о проведении следственных действий выдал Печерский районный суд Киева. Расследование инициировали после организованной в 2018–2022 годах проверки компании государственной аудиторской службой. Выяснилось, что «Укрэнерго» закупала оборудование и строительные материалы по завышенной стоимости.

Ранее в «Укрэнерго» выявляли хищения государственных средств на сумму почти $1,6 млн. Под подозрение попали должностные лица энергетической компании. По данным полиции, преступную деятельность они вели во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия.

Украину не станут пока приглашать в НАТО из-за разгула коррупции в стране, написала газета Telegraph со ссылкой на чиновника Госдепа США.