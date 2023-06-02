Киев, 2 июня, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Сотрудники киевской полиции провели обыски в национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом 2 июня сообщило издание «Украинские новости».

Постановление о проведении следственных действий выдал Печерский районный суд Киева. Уточняется, что обыски проходили в рамках дела о растрате имущества путём злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

Расследование инициировали после проверки компании государственной аудиторской службой, организованной в 2018–2022 годах. Аудиторы выяснили, что компания «Укрэнерго» закупала оборудование и строительные материалы по завышенной стоимости. При этом не уточняется, на какую сумму предприятию нанесён ущерб.

Официальных комментариев от полиции и руководства компании пока не поступало.

Ранее в «Укрэнерго» выявили хищения государственных средств на сумму почти $1,6 млн. Под подозрение попали должностные лица энергетической компании. По данным полиции, преступную деятельность они вели во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия.