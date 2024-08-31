Лондон, 31 августа, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Взрывы вечером 31 августа раздались около крытой арены О2 на полуострове Гринвич на юго-востоке Лондона. В небе были видны большие клубы дыма и огонь. Подробности сообщила газета Daily Mail.

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«Огромный пожар и пять взрывов сотрясли Темзу в нескольких ярдах от O2, вся территория окутана густым дымом», — написало британское издание.

К месту происшествия выехали пожарные команды. Уже горели легковой и грузовой автомобили.

По информации газеты, рядом со стадионом работала какая-то съёмочная группа, якобы всё было спланировано.

На данный момент все детали происшествия выясняются.

Издание также отметило, что находившиеся рядом с ареной О2 люди были сильно напуганы.

Как сообщало ИА Регнум, пожар, который охватил торговый центр в башкирском Салавате, ликвидирован. 31 августа в торговом центре в городе Салавате произошёл пожар. Кровля горящего здания обрушилась на 1200 кв. метрах.

Пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. метров. В управлении МЧС по Башкирии отметили, что пожару присвоен третий ранг сложности. Здание самостоятельно покинули 80 человек. Пострадавших нет.

31 августа на западе Москвы загорелось административное здание. Пожар вспыхнул в строении 9 дома 20 по Бережковской набережной. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение на втором этаже трёхэтажного здания и приступили к тушению. Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что открытое горение в административном здании в Москве было ликвидировано.

14 августа на юго-западе Москвы вспыхнул пожар в торговом центре «Рио» на Большой Черёмушкинской улице. Кадры с места ЧП появились в Сети. Возгорание полностью ликвидировали, о пострадавших не сообщалось. Причиной пожара стало короткое замыкание.