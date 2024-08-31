Москва, 31 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Открытое горение в административном здании на Бережковой набережной в Москве ликвидировано, сообщил начальник ГУ МЧС России по городу Вадим Уваркин.

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В МЧС добавили, что возгорание на площади 1 тыс. квадратных метров тушили 130 человек, 45 единиц техники, пожарный корабль, беспилотная авиация, а также авиация московского авиационного центра. Обращений от пострадавших не поступало, проводятся дальнейшие мероприятия по полной ликвидации огня.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа на западе Москвы загорелось административное здание. Пожар вспыхнул в строении 9 дома 20 по Бережковской набережной, сообщение о нём поступило в 06:49 мск.

Прибывшие на место пожарные обнаружили горение на втором этаже трёхэтажного здания и приступили к тушению. Позже в пресс-службе МЧС сообщили, что открытое горение в административном здании в Москве было ликвидировано.

14 августа на юго-западе Москвы вспыхнул пожар в торговом центре «Рио» на Большой Черёмушкинской улице. Кадры с места ЧП появились в Сети. Возгорание полностью ликвидировали, о пострадавших не сообщалось. Причиной пожара стало короткое замыкание.

20 июля произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

8 июля пожар вспыхнул в торгово-развлекательном комплексе «Фиеста» в Челябинске, 200 человек были эвакуированы.